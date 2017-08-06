警消同工不同酬 大都市津貼總比窮縣多

警消人員同工不同酬由來已久，大都市的警消領到的超勤津貼以及各項加給往往都比窮苦縣市領的還要多，但工作並不會比大都市的少，探究其原因在於中央政府並沒有統一發放，是由地方政府各自編列預算，但窮縣往往無法將預算編列完善，仍需仰賴中央政府補助。

各縣市的治安維護、消防救護都必須仰賴基層警消的協助，嘉義縣基層消防人員每工作2天休息1天，上班時間長達48小時，必須在各分隊待命，一有狀況就需即刻出勤。

一遇到重大災難時，基層消防員不分縣市你我，紛紛投入救災，往往超過了出勤時間，但政府又規定每人每天最多只能申請6小時的加班費，這是一件非常不合理的事情。消防員遇到救災時，不可能因為加班時數到達上限，就向民眾表示，自己已不能加班，所以無法搶救，顯然這是一件非常不合情理的規定，而這規定由來已久，通常都是這些只坐在辦公室裡吹著冷氣，時間一到就下班的主管所決定的，對基層消防人員絲毫沒有半點同理心。

中央政府每月每人最多補助12000元，其餘不足的部分就必須由地方政府自行編列預算進行補助，但不是每個縣市政府的財政收入都足夠編列這筆經費，導致全國消防員的超勤津貼不統一，引發同工不同酬爭議。如果沒有錢，也可以讓消防員把無法申報超勤加班費的部分用補休的方式還給消防員，問題是政府不給假。

(中時)