T-Bike滿周年破35萬人次使用量

台南市長賴清德頒獎感謝T-Bike的第35萬人次使用者謝先生。（洪榮志攝）

慶祝T-Bike台南公共自行車系統啟用周年，市府今天下午推出T-Bike單車巡禮活動，市長賴清德與各級民代及市民朋友們，在台南都會公園展開騎乘體驗。賴清德致詞時強調，T-Bike直接目的是讓大家騎乘休閒、觀光的功能，但背後有一個更長遠的目標，就是希望能用腳踏車來串連鐵路、火車、公車結合一起，讓台南市成為一個低碳方便的城市，希望這樣的理念能夠得到大家的支持。

賴清德還頒獎感謝T-Bike的第35萬人次使用者謝先生。謝先生表示，T-Bike已經是他生活中的代步工具，除了交通使用，也是家人間的休閒活動，他以市民卡租借竟獲得第35萬人次使用者腳踏車大獎，實屬意外。

賴清德還認為，雖然捷運化的公共運輸系統已經有長足的進步，但仍有很多市民不習慣搭乘公車，「因為摩托車太方便，因為開車太方便」。現在有一個新的思維，你不用走路，騎腳踏車就可以了，市府希望台南市的公共運輸系統，包括鐵路、火車、公車跟腳踏車結合在一起，如此一來，更多的人搭公車，車班就可以更密集，這樣子的話台南市也才有辦法成為一個低碳方便的城市。T-Bike直接目的雖是讓大家騎乘休閒、觀光的功能，但背後有一個更遠的目標，就是他是最後一哩路，希望你用腳踏車來完成。

市府交通局也指出，T-Bike經過長期規畫，依照市民和遊客需求，做為公共運輸的最後一哩路，並結合無縫運輸的觀念，讓騎乘者確實體驗了BBW（bus+bike+walk）低碳生活。有鑒於此，陸續開通了一卡通、市民卡、信用卡及悠遊卡的使用，使T-Bike的使用更加便捷，並在短時間內深獲市民朋友及來台南旅遊的民眾喜愛，已經在7月23日突破了35萬人次的使用量，每日的平均周轉次數達到4.5次，最高曾達到8次，且至6月份52站全部啟用後，短短一個月的使用量就高達了8萬6848人次，足見這套系統的便捷性與舒適性深受民眾歡迎的程度。

(中時)