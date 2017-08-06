美日韓外長周一會面 討論北韓接連挑釁後局勢

南韓外交部6日宣布，南韓外長康京和、美國國務卿提勒森及日本新任外相河野太郎，將於周一舉行三國外長會議。南韓外交部指出，3人將在會上評估北韓近日接連挑釁後的局勢，商討必要的反制措施。

康京和6日在馬尼拉與提勒森舉行雙邊會議，商定盡早展開有關修改《美韓導彈指南》的協商。美韓目前正討論修改《美韓導彈指南》，計畫把射程為800公里的彈道導彈，其搭載彈頭的重量由現時500公斤增至1000公斤。

(中時)