寫真豔星消失螢光幕3年 驚曝考道士證照通靈當廟婆
擁有超火辣身材、以拍攝上空寫真集出道的艷星于婕(陳鳳)，已有數年沒在螢光幕出現，今她受邀參與《小明星大跟班》錄影，曾因風風雨雨鬧上版面的她，如今職業讓人跌破眼鏡，她透露自己考到道士執照，如今竟在地方當廟婆，還提供通靈問事。
過去因各種事件鬧上新聞的艷星于婕，曾透露星運不順演藝工作減少，經濟狀況不甚好，但在2014年接觸宗教，在有通靈體質的乾媽引領下，開始了道教修行人生，據《蘋果日報》報導，于婕淡出螢光幕三年，不但拿到道士證照，還通過升級考，目前在新莊一間宮廟邊駐守邊修行，坦言就是擔任「廟婆」，除了處理雜事外，每周六也固定提供通靈問事服務，問她修行是否得禁慾禁色，于婕則說道教很人性，重視家庭，也可以結婚，她目前有交往對象，是個年紀跟她差不多的上班族，兩人在一起三個月左右。
由於宮廟提供吃住，于婕也已三年沒上電視，也不太需要買衣服，自認開銷算少，每月就開車的油錢跟手機通訊費約幾千塊，她另外還幫醫美診所牽線介紹客人，每次可賺5萬，最多可到10萬，但不是固定，而她雖然淡出演藝圈，但偶有演藝工作邀約她還是會接，日前4月時才剛拍完一部電影，有通告也會上，但如的生活，確實比起過去平淡樸實不少。
(中時電子報)
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