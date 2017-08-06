第三屆沙雕創「藝」賽冠軍出爐
2017旗津黑沙玩藝節6日舉辦第3屆沙雕創「藝」賽，來自台北雕手周聖強以令人驚豔的作品「愛在高雄」，獲評審好評，於眾家好手中脫穎而出，勇奪冠軍及獎金3萬元；參賽作品將展示至8月27日，歡迎民眾一同來現場欣賞。
2017旗津黑沙玩藝節「人魚旗遇津彩高雄」，自7月8日開幕以來，吸引大批遊客到旗津享受暑假假期；上周雙颱侵台緊急修復復原後，今天舉辦最受矚目的創藝賽。
來自台北的周聖強以「愛在高雄」獲得本屆沙雕創「藝」賽冠軍，他透過沙雕呈現出高雄「港都」之美；另外第2、3名分別是「我愛黑白毛」、「一起玩沙吧」兩隊伍，各自以「遠眺高雄港」、「駁二的大公仔」獲得評審青睞。
首獎得主周聖強表示，賽事遇到最困難是如何利用黑沙特色來呈現作品雕刻的精細度，且需克服炎熱天氣，時時補充水分，不過可以與旗津海岸的碧海藍天一起為伍，是最大的享受。
高雄市觀光局長曾姿雯表示，今年沙雕競賽，吸引許多國際級雕手報名參賽，經過初選，共有20個團隊入圍參與決賽，其中更有多組雕手都是受邀參與國內、外知名沙雕競賽且獲獎的專業雕手，團隊陣容都相當堅強。
歷時兩天的創作，依高雄之最「美味好食」、「必遊景點」、「在地盛產」、「交通好行」4大類別，呈現「精彩高雄」，每一座作品雕工精細、栩栩如生展現高雄特色，讓本屆賽事吸引民眾目光。
擔任評審的知名雕塑藝術家李明憲表示，沙雕競賽是一場體力與耐力的考驗，也融合雕塑、文化、繪畫、建築、娛樂等特色，是沙雕工藝能廣受民眾喜愛的原因，競賽中惟有發揮團隊合作精神，才能達到目的並突破自我，尤其今年選手們表現出專注與熱情，無懼兩天烈日的考驗，令人十分敬佩。
(中時)
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