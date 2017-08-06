通報2次家暴 台中3歲男童疑似受虐昏迷
發生疑似虐童案，台中市民6日於臉書《爆料公社》PO文指稱親戚家中3歲方姓男童日前因腦水腫送進加護病房懷疑受虐呈昏迷狀態。台中市家防中心指出，曾在4月、7月有接獲男童受虐通報；但男童母親及其同居人說，是男童不甚跌倒摔傷否認虐童，目前警方已將案件移請檢察官介入調查以釐清案情。
根據了解，方姓男童母親為單親媽媽，曾有兩段婚姻紀錄，大女兒與第1任前夫住，方姓男童則與第2任前夫所生，目前與她及同居人住一起。當兩人被問及男童傷勢均表示，男童自己跌倒後突然昏倒，緊急送往醫院救治，並沒有有施打男童，但因有2次受虐通報紀錄，承辦員警不敢輕忽，直接報請檢察官進行調查。
台中市家防中心主任侯淑茹表示，4月份是第1次接到通報，當時方童臉頰紅腫，其母指稱，同居人為糾正兒子生活習慣差才動手打耳光；7月份第2次通報，方童手部骨折送醫，當時男童媽媽及同居人說，男童自己從床上跌落受傷，每個月都密集訪視評估未達安置門檻；目前將方童列為不適合居住家庭對象並進行安置。
(中時)
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