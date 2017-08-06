深夜約大坑山區談判男逃谷關中彈亡 警：疑有共犯

張男開著蔡男自小客車往谷關方向逃逸，蔡男則負傷請路人搭載跑到派出所求救送醫。（張妍溱翻攝）

台中市24歲張姓男子6日清晨被發現陳屍台中市和平區谷關溫泉區，頭部中彈身亡，警方初步調查，張男疑與23歲蔡姓男子2人因金錢糾紛5日深夜約在大坑地區光西巷談判，蔡遭後方槍擊子彈貫穿右肩慌逃約500公尺向路人求救報案，張則開蔡的車跑往谷關方向，整起案件警方不排除有其他共犯，而張畏罪輕生可能性高。

中市警局五分局調查，5日深夜11時多，蔡男邀約死者張男討論債務，2人到光西巷一家餐廳並將車子停進停車場，當時2人未入內吃飯且爆發口角，坐車子後座的張男突然對駕駛座的蔡男開了1槍，子彈貫穿蔡男右肩，蔡下車奔逃求救被一名開車經過的民眾載到東勢新社分駐所報案送醫，張男則駕駛蔡的車逃逸。

「真的嚇壞！」蔡姓被害人滿身血從山西巷一路狂奔到東山路二段不斷揮手求救，一名見義勇為的廂型車駕駛陳姓女子剛好經過，被眼前景象嚇到，因救人要緊，她趕緊開車門將蔡載往新社分駐所報案，警方通報119到場將蔡男送署立豐原醫院急救；蔡到院時意識清楚右後肩有0.5公分穿透傷口、右肩胛骨折緊急開刀。

警方先調閱山西巷槍擊案現場附近監視器，除了張、蔡2人之外，並未發現其他第3人，辦案員警指出，張姓死者與蔡姓被害人是相識十多年的好友，蔡為中古車車行員工，近來兩人疑因購車買賣引爆糾紛，當天約在大坑某餐廳碰面商討債務處理。至於張男死因，警方根據監視器張男獨自1人走往瀑布方向階梯，初步排除他殺。

(中時)