2018網聯上路 陸行動支付清算有法可管
根據路透報導，中國人民銀行（大陸央行，簡稱人行）本周公布新規，2018年6月30日起，大陸境內支付機構涉及銀行帳戶的網絡支付業務，都必須經過人行主導成立的支付清算平台「網聯」進行處理。有分析人士指出，隨著網聯平台投入運行，過去第三方支付機構直連銀行、依賴備付金利差的盈利模式將告終。
網聯平台，全名叫做「非銀行支付機構網絡支付清算平台」，又可稱「網絡版銀聯」，組織目的是為大陸境內支付機構提供統一、公共的資金清算服務。
根據人行支付結算司5日公布的《關於將非銀行支付機構網絡支付業務由直連模式遷移至網聯平台處理的通知》，大陸境內各銀行和支付機構應於今年10月15日前，完成接入網聯平台和業務遷移相關準備工作。
有業內人士指出，「網聯建成後將切斷大量第三方支付機構直連銀行的模式，網絡支付必須接入網聯進行轉接。」
報導指出，上述出資額分3期繳納，出資比例分別為50%、30%和20%。另據業內人士的說法，上海黃金交易所、銀行間市場清算公司和銀行間市場交易商協會3家大陸國家機構，將各出資3000萬人民幣，各占3%；這樣國家機構占據網聯平台股份累計達37%。
資料顯示，網聯平台前兩大股東分別是人行及直屬機構、外管局旗下的梧桐樹投資，分別持股18%跟10%。
另外，許多大陸行動支付巨頭也預計注資，騰訊旗下財付通支付和「阿里系」螞蟻金服旗下支付寶占比均為9.61%，京東旗下網銀在線占4.71%緊隨其後。
(旺報)
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