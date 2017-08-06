南韓出售印尼柴電潛艦 利潤等於賣73萬輛汽車
印尼在2011年向南韓訂購3艘柴電潛艦，在經過多年的建造、艤裝和海試後，在上週三正式交付，這是南韓第一批對外銷售的重大軍備。
海軍情報網(Navy Recognition)報導，這批潛艦是由南韓大宇重工負責製造，是德國209型潛艦的南韓出口版，該級潛艦的排水量為1400噸，全長64公尺，直徑6.5公尺，水上極速12節，水下24節，乘員總數為33~36名。
首艘潛艦的交付儀式在巨濟島的玉浦造船廠進行，大宇公司表示，這場交易案對南韓工業出口相當重要，這顯示南韓成為繼英國、法國、俄國、中國大陸之後，第5個有能力出口柴電潛艦的國家(他沒把荷蘭在1988年出售中華民國劍龍級交易案給列入)，並且也對南韓的出口產值大有幫助，平均1艘潛艦的成交金額，相當於外銷73萬輛韓國汽車的價值，可見軍售利潤的龐大。
目前第2艘潛艦正在建設中，預計在年內完成；至於第3艘將以「分工合作」的方式進行，韓國做出主要料件，在2018年送往印尼組裝。
(中時電子報)
文章來源：South-Korean company Daewoo Shipbuilding delivered the first South-Korean made sub to Indonesia
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