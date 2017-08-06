咖啡換戰機 印尼、俄羅斯達成以物易物協議

印尼擬以咖啡、茶葉等產品，換取俄羅斯的蘇-35戰鬥機。圖為蘇-35。（美聯社）

受到美、歐經濟制裁影響，俄國不得不另闢蹊徑，拓展對外經貿。俄羅斯、印尼兩國國營企業日前達成「以物易物」協議，印尼將以咖啡、茶葉等產品，與俄羅斯交換蘇-35戰鬥機。

印尼貿易部長呂有恩日前出訪俄羅斯，他於4日發布聲明稱，「印尼貿易有限公司」與俄羅斯國家工業及科技集團（Rostec）已簽署一項「以物易物」備忘錄。由俄羅斯提出的這項交易案，內容涉及11架蘇-35戰鬥機和包括咖啡、茶葉在內的幾項產品。

去年，俄、印兩國貿易額達21.1億美元，呂有恩希望簽署上述備忘錄，能促成雙方在其它領域也進行以物易物交易。呂有恩說，兩國要把握機會，把握禁運和反禁運期間的巨大經濟合作潛力。

(中時)