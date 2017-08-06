盧彥勳稱霸成都 生涯挑戰賽第28冠落袋
台灣「網球一哥」盧彥勳因為受傷免戰兩個月，本周在中國大陸成都再次發威，今以6比3、6比4擊敗俄羅斯好手東斯柯伊（Evgeny Donskoy），不僅贏得成都挑戰賽男單冠軍，也將自己保持的生涯挑戰賽最多冠紀錄推進至28冠。
盧彥勳賽後表示，非常感謝自己的團隊，尤其受傷整整兩個月，沒辦法參加比賽，在物理治療師Stefan 及長庚醫療團隊張家維的治療及協助復健之下，還能重新在復出，並拿下冠軍。盧彥勳稍晚，將直接轉往濟南，參加明天開始總獎金15萬美元的濟南挑戰賽。
盧彥勳冠軍戰在開賽第4局就率先破發，進而以6比3拿下首盤。次盤對手先發球，盧彥勳仍把握機會於第5局破發，最後穩穩拿下生涯第28個挑戰賽冠軍，重新擦亮「挑戰賽之王」的招牌。
(中時電子報)
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