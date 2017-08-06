桃園國門陸橋險燒斷封閉鑑定 用路人周一請改道

桃園蘆竹交界的國門陸橋，6日慘遭祝融，烈焰和濃煙一度阻擋南崁交流道視線，第三消防大隊全力搶救，36分鐘即撲滅火勢。（蔡依珍翻攝）

桃園蘆竹交界的國門陸橋，6日慘遭祝融，烈焰和濃煙一度阻擋南崁交流道視線，第三消防大隊全力搶救，36分鐘即撲滅火勢。（蔡依珍翻攝）

桃園蘆竹交界的國門陸橋，6日慘遭祝融，消防員36分鐘即撲滅火勢，但陸橋鋼樑不堪高溫變形，火調人員在火場深處發現20桶油桶，懷疑是釀禍主因。（蔡依珍攝）

桃園蘆竹交界的國門陸橋，6日慘遭祝融，消防員36分鐘即撲滅火勢，但陸橋鋼樑不堪高溫變形。（蔡依珍攝）

桃園蘆竹交界的國門陸橋，6日慘遭祝融，消防員36分鐘即撲滅火勢，但陸橋鋼樑不堪高溫變形，火調人員在火場深處發現20桶油桶，懷疑是釀禍主因。（蔡依珍攝）

桃園蘆竹交界的國門陸橋明周一早仍雙向封閉，提醒用路人提早出門改道。(蔡依珍攝)

桃園市國門陸橋下倉庫，疑似存放20桶200公升的儲油，今下午遭祝融，熊熊火勢一發不可收拾，所幸第三消防大隊火速到場，36分鐘即控制撲滅，無人員傷亡，但橋梁鋼筋不堪高溫變形，全面封閉，將待鑑定安全無虞後才會再行開放，至於橋下為何藏油和起火原因，仍待調查釐清。

國門陸橋明上午將持續封閉進行安全檢測，桃園市警局交通大隊提醒用路人提早出門改道，往返桃園區蘆竹區，國門陸橋處僅可行駛平面車道，可利用桃園區中正路銜接蘆竹區中正北路至南工路；桃園區往南崁交流道北上，可改行桃園區中正路經中正北路引道上行國道1號；也可利用國道2號南桃園交流道協接國道1號。

桃園蘆竹交界的國門陸橋，今下午1點多發生火警，現場疑因油桶發威，火勢猛烈，熊熊火舌不斷亂竄，大量烏黑濃煙更佈滿藍天、遮蔽視線，影響到國道及南崁交流道，不但桃園北上封閉，附近交通更嚴重受阻，彷彿大型停車場，回堵數公里，目擊民眾直指還發生零星小爆炸，所幸出動16輛消防車、41名救火英雄，在第三大隊長賴志忠坐鎮指揮下，24分鐘即控制火勢、36分鐘撲滅。

橋下300平方公尺付之一炬，現場除發現水塔、交通號誌等物，更在火勢猛烈處驚見20個200公升的鐵桶，裡頭疑似儲油，導致火勢一發不可收拾，不但新南路二段往蘆竹方向號誌桿被燒彎，起火第一時間即封閉的國門陸橋，也不堪大火悶燒，橋下鋼筋變形、橋墩混凝土也剝落。

主管的公路總局中壢工務段立即派工程師和專業人員進行橋樑檢測，但在日落前仍無法完成評估，基於安全考量全面封橋，蘆竹、桃園警分局將於明晨峰交通加強部署，疏導上班車流，也呼籲用路人提早出門、改走中正路、南桃園交流道等替代道路。

蘆竹區長褚春來也到場關心，甚至親自爬上高牆了解橋梁安全，他指出，陸橋下空間是升格前公所向高公局申請撥用，闢建成各300平方公尺的5個空間，靠蘆竹的1至3號區由清潔隊停放車輛等使用，靠桃園段部分5號區讓蘆竹工務課堆放沙包等防汛用品，發生意外的4號區則提供給交通局使用管理，鑰匙也交由他們保管。

但交通局交通工程科否認負責管理，強調只是其中一個使用者，確實握有2把鑰匙，但不清楚為何會有油桶，「究竟有多少人使用要問蘆竹公所！」局內是否有其他科借用也要再釐清，平時放置號誌燈、號誌控制箱等備品，如今全燒得焦黑，損失仍在估計中，油桶所有權人是誰、內容物為何、以及詳細起火原因，仍到警消調查釐清。

(中時)