韓國賊戴手銬腳鐐複訊 險露屁股走光

涉嫌行竊民進黨黨部的韓國男子趙準基晚間移送台北地檢署複訊，趙戴著手銬腳鐐90度大彎腰，還以雙手遮臉不願曝光。(蕭博文攝)

涉嫌行竊民進黨黨部的韓國男子趙準基晚間移送台北地檢署複訊，趙男奮力躲避媒體拍攝，顧不得褲頭一直向下掉，差點走光。(蕭博文攝)

韓國籍男子趙準基涉嫌竊盜民進黨部黨工9萬元財物，今日落網。移民署今(6)日晚間將趙男移送台北地檢署複訊，戴著手銬腳鐐的趙男90度大彎腰，還以雙手遮臉不願曝光，顧不得褲頭一直向下掉，差點走光。

(中時)