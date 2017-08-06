溫碧霞挺過婚變 泳裝開洞樂秀蠻腰美腿

溫碧霞分享一系列泳裝辣照。（圖／翻攝自溫碧霞微博）

溫碧霞大秀蠻腰、美腿。（圖／翻攝自溫碧霞微博）

溫碧霞保養得宜，看不出已經51歲。（圖／翻攝自溫碧霞微博）

51歲美魔女溫碧霞上月傳出和富商老公何祖光感情亮紅燈，兩人短暫分居4個月，最後大逆轉決定復合，成功保住17年婚姻。近日夫妻倆和養子到美國度假，溫碧霞開心分享泳裝辣照，好心情藏不住。

照片中，溫碧霞穿著大紅色連身泳裝，胸部以下還有連續交叉出4個洞的特別設計，大秀小蠻腰，白皙肌膚也一覽無遺，而她的一雙修長美腿也十分吸睛，甜美璨笑加上苗條身材，完全看不出是半百年紀，依舊相當火辣，讓眾人直呼羨慕。

(中時電子報)