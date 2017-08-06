王毅與美國務卿蒂勒森會晤 準備川普訪中事宜

央視新聞報導，正在菲律賓馬尼拉出席東協外長會議的中國外交部長王毅，與同樣正在馬尼拉的美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）會面。報導稱，王毅表示，「我們也都商定，要為美國總統川普訪問中國共同努力，爭取這個訪問不僅能夠推動中美關係保持健康發展的勢頭，並且共同設計今後的中美關係的藍圖」。蒂勒森則稱，希望能夠設計今後50年的中美關係。

據悉，蒂勒森在結束菲律賓的行程後，還將走訪泰國和馬來西亞。這也川普政府上臺後，美國國務卿首次訪問東南亞。

(工商)