富邦第9局輸4分追到差2分 仍不敵統一獅
富邦悍將昨驚險擊敗統一獅，避免陷入連敗，今(6日)兩隊再度交手，富邦打線連同于孟馗的2分炮，全場敲10安攻得6分，其實表現不差，最後9上還打出逆轉氣勢，落後4分追到2分差，但首次亮相的洋投銳爾登壓不住陣腳，僅撐4局失7分，種下敗因，終場富邦6比8輸球，本周5戰以2勝3敗作收。
富邦在麥力戈不穩的情況下，日前走馬換將，把二軍的銳爾登拉上火線，他前2局還投得有聲有色，但獅隊打線進到第2輪，他卻連3局遇襲。他先是3下挨5支安打丟4分，4下挨郭阜林陽春炮後，5下一上場又連挨2安，僅撐4局就被換下場休息。
隨後富邦換林晨樺接手，但他先被陳鏞基敲二壘打，清空銳爾登留下的2名跑者，接著又被朱元勤敲安丟1分，富邦打完5局，就以2比8遙遙落後。富邦受制獅隊先發廖文揚封鎖，不放棄一路苦追，最後9上4比8落後，面對獅隊「守護神」陳韻文還靠3安追到差2分，一度打出逆轉氣勢，但仍苦吞敗戰。
獅隊先發廖文揚投6.2局失3分，本季第4勝入袋，富邦的銳爾登則出師不利，吞下中職首敗。值得一提是，獅隊此役把陳傑憲從開路先鋒調往3棒，與蘇智傑和陳鏞基連線，3人都敲出至少2安，合力貢獻5分打點，看起來成效不錯。
(中時電子報)
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