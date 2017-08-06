U12》中華隊亞軍哭成一片 總教練：哭不是壞事

U12世界少棒隊，中華隊屈居亞軍賽後哭成一片。(周鎮宇攝)

Ｕ12世界少棒賽，中華隊連3屆在冠軍賽輸給美國，屈居亞軍，總教練方穎豐說，其實小朋友表現真的很好，從組訓到現在，真的很謝謝他們。

此役中華隊受制於對方投手壓制，僅靠著白振安的全壘打攻下2分，終場以2比7輸球，無力奪冠，方穎豐指出，對方投手今天展現壓制力，雖然守備上出現一些瑕疵，但整體來說還是一場好比賽。

中華隊輸球後，小朋友哭成一片，方穎豐說：「哭不是壞事，這代表著對比賽的不甘心，也希望他們能夠把這些化作台灣棒球的動力，相信台灣棒球不會輸給美國，在未來繼續努力。」

方穎豐也提到，從球隊組成，到集訓客座教練的加入，真的很謝謝所有人，小朋友也在這次盃賽，盡了最大的全力，相信他們也得到很大的成長。

(中時電子報)