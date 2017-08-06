王毅會見南韓外長康京和：希望儘快搬開薩德這塊絆腳石

正在菲律賓馬尼拉出席東亞合作系列外長會的中國外交部長王毅與6日與南韓外長康京和舉行雙邊會談。會後，王毅表示，不應讓「薩德」問題成為影響中韓關係正常發展的絆腳石。

大陸媒體報導，王毅表示，在與韓國外長會見中，雙方重點談論了薩德問題，「我們希望儘快搬開這個絆腳石」。

王毅表示，「我向康京和外長提出了一系列的問題。比如說，為什麼在朝鮮宣稱試射了一個洲際飛彈的情況下，韓國反而加快了薩德的部署。薩德能夠攔截洲際導彈麼？我想這個答案大家都很清楚。不可能。所以我們抱有疑問，為什麼要這麼快地部署薩德。我們理解韓國的安全關切，但是韓國的安全關切不能建立在中國不安全的基礎之上。我還問她了一個問題，如果韓國參加了美國主導的全球反導體系，這符合韓國的利益麼？韓國老百姓能接受麼？這些問題都需要韓方認真思考，權衡利弊，最終做出一個明智的選擇。」

(中時)