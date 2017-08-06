俄外長：中俄反對北韓射彈 呼籲美韓停止軍演

據「今日俄羅斯」新聞網8月6日報導，俄羅斯外長拉夫羅夫今天表示，俄羅斯和中國反對北韓實施的任何導彈試射活動，同時呼籲美韓政府停止在該地區的軍事演習活動。

報導說，俄羅斯外長拉夫羅夫6日在菲律賓首都馬尼拉同中國外長王毅會晤之後發表了上述聲明。拉夫羅夫還說，聯合國安理會關於朝鮮的決議包含俄羅斯就解決問題提出的路線圖。

(中時)