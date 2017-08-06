出國住宿擔心「被破門」，網友傳授一招衣架防盜鎖。(圖/翻攝自臉書社團「泰旅谷真好玩」/合成)

出國住宿擔心「被破門」 教你用衣架自製防盜鎖！(影/取自「GOtrip New Media Group」臉書粉絲頁)

出外旅遊住宿民眾難免會擔憂「被破門」，畢竟此類事件過去時有所聞，即使上鎖都無法保證百分之百的安全。而近來社群上就有網友分享一招，只要用飯店內的衣架，就可簡單自製防盜鎖，等於多一道防護措施，引起熱烈討論。

近來有網友於臉書社團「泰旅谷真好玩」，分享用飯店衣架當防盜鎖的妙招，做法是先將衣架穿入門柄，再把掛勾的部分勾住門扣，這樣就輕鬆完成「加鎖」的動作；若還是不放心，還可再加張椅子頂住大門，以達更嚴密的安全防護。

該則貼文曝光後，立刻引起許多網友熱烈討論，紛紛大推很實用！知名旅遊網站《GOtrip》更特地拍攝實測影片，來驗證此方法的成效。結果顯示，確實不管怎麼從外面撞門，都無法打開，就算伸手進來解鎖也都難以做到，相當安全。

(中時電子報)