藝遊十鼓 聽見希望的聲音
藝游十鼓，聽見希望的聲音！十鼓擊樂團創立以來，重視藝術與人文教育，與兆豐文教影像合作案中，十鼓更將這筆代言費回饋社會基層，深化文化底蘊的教育基礎，希望向下扎根的力量，帶給1200名偏鄉弱勢孩子們一個希望。
這場「藝游十鼓」公益活動，持續至11月底，採預約申請方式，園方歡迎偏鄉學校或弱勢對象報名。而十鼓的理念也深獲兆豐文教及台南大億麗致酒店支持，分別贊助計劃的交通、門票以及大億麗致酒店自助式餐點費用，讓此一公益企畫付諸實行。
十鼓團長謝十表示，由於兆豐銀行新拍攝「看見改變的力量」系列企業形象廣告，取材十鼓的勵志故事，因此將代言費用以公益形式回饋社會。
謝十表示，十鼓一路走來，始終沒有忘記教育才是一切的根本，尤其，對鼓樂表演藝術極為重視，不斷以台灣為主題創新曲風、創作新鼓術，推動台灣青少年鼓藝教育，近念曾獲美國葛萊美獎、美國獨立音樂獎、台灣金曲獎3項大獎提名。
他說，十鼓從純粹表演的藝術團隊，逐步轉型成為文創事業體，由原來鼓樂為主的音樂創作模式，發展至今為糖、鼓合一，讓車路墘糖廠不只是鼓與糖的故鄉，更是帶給全世界懷有夢想的人們，一座指引希望的夢糖工廠。
(中時)
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