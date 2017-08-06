不加入一帶一路 日媒：日本企業是在等死

《周刊鑽石》7月中旬製作特集，介紹中國經濟現狀。(取自周刊鑽石網站)

雖然日本首相安倍晉三曾表示，條件成熟會支持「一帶一路」，但迄今尚未有進一步參與的跡象。日本權威經濟雜誌實際到一帶一路現場發現，此經濟帶構想已對當地造成積極影響，並稱日企如果不參與「一帶一路」，不僅是錯失良機，更可以「坐以待斃」來形容。

根據《周刊鑽石》報導，中國國家主席習近平提出的「一帶一路」構想，阿拉山口堪稱其代表。進入2017年後，阿拉山口現正經歷急速的發展。當地媒體指出，今年第一季GDP比上年同期增加54.3%。固定資產投資額也倍增。

阿拉山口是中國最西端的邊境城市，歐亞鐵路中通往哈薩克的線路就在這裡出境，中歐之間往返的貨物有5-6成要經過此地，它可說是「一帶一路」最重要的節點。

該刊記者感嘆說，在阿拉山口停留期間，幾乎感受不到日企的存在，舉目所見，只有一些日系汽車和一台小松的挖掘機。到上海詢問日企的管理階層得知，目前有只有日本通運一家對活用「一帶一路」有具體想法。

「一帶一路」到底對其經過的經濟帶產生多大效益呢？周刊引用中歐間貨物運輸量數據，2015年貨櫃過境量換算為200個貨櫃；2017年增加到1000個貨櫃。貨物主要多為在重慶、武漢等大陸內陸城市擁有工廠的製造商。

為了不讓貨櫃空回，物流公司在歐洲展開價格戰。物流公司向歐洲公司提議使用鐵路運輸，價格戰的結果是，與大陸始發的班列相比，從歐洲出發的班列運費要便宜2到3成。

於是從汽車、家電生產商，到乳酪、葡萄酒等食品業，再到服裝業，不僅有高級奢侈品牌，也有時尚輕奢品牌，全經由鐵路運送到中國大陸。歐洲企業對中國的商品輸出大增，而中國企業也能輸出生產過剩的鋼材和水泥，獲得更大利益。

如此一來，包括日本在內的東亞路上交通節點，將完全被中國掌握。而這也難怪日媒要憂心日企可能搭不上「一帶一路」這班列車，只不過這樣的憂心安倍聽到了嗎？

(中時電子報)