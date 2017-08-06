生涯首轟就再見轟 林明杰助黃衫軍逆轉勝

林明杰10局下「再見轟」率中信兄弟氣走桃猿。(圖：擷取自中信兄弟粉絲專頁)

加入黃衫軍第3年的林明杰，今(6日)戰Lamigo桃猿「1棒成名」！於延長賽10局下敲出職棒生涯首轟、且是價值連城的「再見全壘打」，助中信兄弟以10比9氣走桃猿，同時終止對戰9連敗。

林明杰2015與2016年在1軍各僅出賽2場，今是本季第10場出賽，且在10局上才被派上場守備，不料10局下第1次打擊就在2人出局情況下，對桃猿投手洪聖欽敲出致勝「再見全壘打」，職棒生涯首轟就立大功。

林明杰這支「再見轟」讓他首度獲選單場MVP，賽後在場內發表感言時風趣的說：「我不是參加我是歌手才拿麥克風，是獲選單場MVP才麥克風！」

桃猿此役擊出5支全壘打，包括藍寅倫、陽耀勳2人的「雙響炮」與梁家榮的陽春炮，但這5轟遇到林明杰的「再見轟」，成了空包彈。

中信兄弟此役靠林明杰的「再見轟」贏得逆轉勝，今過39歲生日的壽星彭政閔，功不可沒。他5局下擊出1分打點安打，先助球隊追平桃猿，隨後隊友再攻下2分，反以5比3超前；8局下，再擊出2分打點安打，再將比數追成9比9，讓球隊有機會在10局下贏得逆轉勝。

桃猿此役雖敗，但本周對中信兄弟3連戰，累計擊出13轟，共攻下35分，長程炮火力驚人。

(中時電子報)