以色列關閉境內半島電視台辦公室

以色列6日宣布將關閉卡達的半島衛星電視台在以國境內各處辦公室，在此之前，以國總理納坦雅胡曾指控半島電視台在聖殿山爭議事件期間涉及煽動暴亂。

以國新聞部的聲明指出，以國當局將吊銷半島電視台記者的證件，並將切斷其衛星訊號。

(中時)