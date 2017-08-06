Ivy南法之旅想拚「老三」 自爆陳國華只有3分鐘
人妻Mei、Ivy、朱芯儀上TVBS 《小燕有約》互吐奶爸們帶小孩的方式，讓她們都快看不下去。日前才三度蜜月從南法回來的人妻Ivy，想與陳國華藉由南法之旅再拚「老三」，不料竟在睡夢中遭竊壞了蜜月興致，過了整整四天沒有手機如山頂洞人的日子，無法對外聯繫。
此時，Mei說：「沒有手機很好啊，妳現在應該是受孕的狀態！」她笑著回說「那也只有3分鐘阿，3分鐘以後要幹嘛！」現場歡笑聲一片，後來想想，覺得在大直汽車旅館度蜜月，還比較安全一點。
Ivy透露，看到老公陳國華帶小孩方式「以暴制暴」覺得很無力，有一次她工作到很晚，一點多回到家看到兩個小孩竟還在客廳跑，澡也還沒洗，一問之下老公才說叫他們睡覺不聽，堅持要等她回來，他就跟小孩鬧脾氣，說既然不睡那大家都不要睡，看要玩到什麼時候，結果小孩玩到半夜3點才睡著，隔天孩子們上學時間根本起不了床，所有麻煩最後還是由她自己來收場。
朱芯儀表示，自己每一餐都下廚，幾乎不讓兒子吃垃圾食物，但是有次工作完，問兒子今天吃什麼？沒想到他一臉快哭模樣，回說，「爸爸帶我去吃炸雞，我有說我不要吃，但爸爸還是帶我去吃」衛斯理聽到，相當緊張，「不是叫你不要講嗎？」兒子聽完又回，「不行，媽媽會罵我」現場笑成一團。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。