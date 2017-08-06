Ivy南法之旅想拚「老三」 自爆陳國華只有3分鐘

Ivy（右）爆陳國華「只有3分鐘」。（圖／TVBS提供）

朱芯儀爆料衛斯理偷帶小孩吃炸雞。（圖／TVBS提供）

人妻Mei、Ivy、朱芯儀上TVBS 《小燕有約》互吐奶爸們帶小孩的方式，讓她們都快看不下去。日前才三度蜜月從南法回來的人妻Ivy，想與陳國華藉由南法之旅再拚「老三」，不料竟在睡夢中遭竊壞了蜜月興致，過了整整四天沒有手機如山頂洞人的日子，無法對外聯繫。

此時，Mei說：「沒有手機很好啊，妳現在應該是受孕的狀態！」她笑著回說「那也只有3分鐘阿，3分鐘以後要幹嘛！」現場歡笑聲一片，後來想想，覺得在大直汽車旅館度蜜月，還比較安全一點。

Ivy透露，看到老公陳國華帶小孩方式「以暴制暴」覺得很無力，有一次她工作到很晚，一點多回到家看到兩個小孩竟還在客廳跑，澡也還沒洗，一問之下老公才說叫他們睡覺不聽，堅持要等她回來，他就跟小孩鬧脾氣，說既然不睡那大家都不要睡，看要玩到什麼時候，結果小孩玩到半夜3點才睡著，隔天孩子們上學時間根本起不了床，所有麻煩最後還是由她自己來收場。

朱芯儀表示，自己每一餐都下廚，幾乎不讓兒子吃垃圾食物，但是有次工作完，問兒子今天吃什麼？沒想到他一臉快哭模樣，回說，「爸爸帶我去吃炸雞，我有說我不要吃，但爸爸還是帶我去吃」衛斯理聽到，相當緊張，「不是叫你不要講嗎？」兒子聽完又回，「不行，媽媽會罵我」現場笑成一團。

(中時)