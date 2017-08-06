U12》白振安奪最佳捕手 捨不得國家隊隊友
Ｕ12世界少棒賽中華捕手白振安，今對上美國轟出2分炮，可惜無力率隊逆轉，不過在本屆盃賽中拿下最佳10人捕手獎以及最佳防守球員，他說，在這次比賽中自己真的進步很多。
白振安本屆盃賽轟出5發全壘打，打擊率高達6成，他回應，經過這次的盃賽打擊真的收穫很大，守備方面也有所提升，增加了自己對於當捕手的自信。
經過今天U12國際賽到此結束，中華隊小球員們也都要回到母校，也讓白振安有點捨不得，他說：「要跟這些隊友分開真的很難過，希望大家升上國中可以好好努力，U15再見面。」
(中時電子報)
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