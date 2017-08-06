瘋狂粉絲日傳上百訊息騷擾 女星反應更誇張！
《我愛黑澀會》美眉出身、擁有歐美系小麥色火辣身材的女星薔薔(林嘉凌)，雖然因辛辣言論引發不小風波，但直率作風與性感形象仍為她帶來人氣，甚至有粉絲對她鍾情不已，薔薔透露有狂粉愛她愛到每天傳上百封簡訊給她，通常這種行為被公布出來是因為造成困擾，然個性與眾不同的薔薔，卻有著更狂的解讀。
作風大膽的女星薔薔，常在社群網站上分享性感美照，讓人看了大噴鼻血，而獨特的魅力，果真對特定族群來說有著超強吸引力，薔薔今天在臉書某位可能來自香港的粉絲，整個月來的瘋狂舉動，她透露對方每天發上百則訊息給她，「剛開始都是很正面的，但我不再回應的時候，就開始扮男又扮女，一下支持、一下攻擊」，讓她忍不住po出來分享，直呼：「好拉！你得到我的關注了」。
通常藝人公布這樣瘋狂的追星行動，是覺得影響生活甚至有點惱怒，希望透過公開的管道，讓對方停止這樣的舉動，然薔薔卻說自己不會因此生氣，反讚對方「瘋的可愛」，但還是希望該名狂粉可以自制，理由是覺得人生該好好過，「活在虛擬世界真的太浪費時間，我們的人生精彩要花在更有意義的事情上」，也希望每個人都能活出屬於自己的每一天，「to be real」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。