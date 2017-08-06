瘋狂粉絲日傳上百訊息騷擾 女星反應更誇張！

前黑澀會美眉薔薔天天被某位狂粉傳上百封訊息騷擾，但她不生氣，反倒誇對方「瘋得可愛」。(取材自薔薔臉書)

《我愛黑澀會》美眉出身、擁有歐美系小麥色火辣身材的女星薔薔(林嘉凌)，雖然因辛辣言論引發不小風波，但直率作風與性感形象仍為她帶來人氣，甚至有粉絲對她鍾情不已，薔薔透露有狂粉愛她愛到每天傳上百封簡訊給她，通常這種行為被公布出來是因為造成困擾，然個性與眾不同的薔薔，卻有著更狂的解讀。

作風大膽的女星薔薔，常在社群網站上分享性感美照，讓人看了大噴鼻血，而獨特的魅力，果真對特定族群來說有著超強吸引力，薔薔今天在臉書某位可能來自香港的粉絲，整個月來的瘋狂舉動，她透露對方每天發上百則訊息給她，「剛開始都是很正面的，但我不再回應的時候，就開始扮男又扮女，一下支持、一下攻擊」，讓她忍不住po出來分享，直呼：「好拉！你得到我的關注了」。

通常藝人公布這樣瘋狂的追星行動，是覺得影響生活甚至有點惱怒，希望透過公開的管道，讓對方停止這樣的舉動，然薔薔卻說自己不會因此生氣，反讚對方「瘋的可愛」，但還是希望該名狂粉可以自制，理由是覺得人生該好好過，「活在虛擬世界真的太浪費時間，我們的人生精彩要花在更有意義的事情上」，也希望每個人都能活出屬於自己的每一天，「to be real」。

(中時電子報)