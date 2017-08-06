13歲女兒抽菸飆髒話 獸父竟染指性侵

竟有這種獸父！新竹陳姓男子扶養單親女兒，竟罔顧人倫，在女兒13歲發育時期，多次予以猥褻、指姦，正值青春期的女兒觀念出現偏差，甚至大方在家抽菸、罵髒話，直到學校輔導老師得知，才揭發這樁人倫悲劇，檢方依強制猥褻及強制性交罪嫌將這名獸父提起公訴。

檢方調查，陳男與妻子在女兒1歲時便離異，前年放暑假時，陳即不顧女兒反對，對女兒襲胸，去年甚至猥褻其下體，儘管女兒大罵髒話試圖制止，陳仍不肯停手，行徑極為囂張。

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(中時)