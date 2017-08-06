韓國賊女友北檢複訊 離去時尖叫哭泣還摔倒

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韓國男子趙準基涉嫌竊盜民進黨部黨工9萬元財物，東窗事發後通知韓國李姓女友飛來台灣，情侶今一同落網。刑事局為釐清李女是否明知男友涉嫌偷竊而協助藏匿，晚間將女子移送台北地檢署複訊。檢察官認為，尚無事證證明李女知情並參與犯罪，訊後請回。

李姓女子離去時被媒體包圍，疑因驚慌失措尖叫哭泣，還一度跌倒。

(中時)