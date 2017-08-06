U12》奪國際賽投手獎 趙佳誠獻給爸媽

U12世界少棒賽 ，中華隊投手趙佳誠奪下最佳10人投手獎，想要將獎項獻給爸爸媽媽。(周鎮宇攝)

U12中華隊身穿1號背號的投手趙佳誠，拿下這次U12世界少棒賽最佳10人投手獎，以及自責分率王，他表示，很開心能夠奪下這個獎項，很驚訝，想要獻給爸爸媽媽。

趙佳誠在複賽對上尼加拉瓜的關鍵一役中，展現壓制力，本屆盃賽共計出賽3場拿下2勝0負，自責分率僅0.69，也被總教練稱讚沒有辜負1號背號。

奪下國際賽的最佳投手，趙佳誠其實想到沒想過，他說，其實還滿驚訝的，不過這次比賽自己在球速上面進步很多，打擊方面也有提升。

趙佳誠的爸爸媽媽也從比賽第一天就場場到現場關注賽是，趙爸爸對於兒子的表現也相當滿意，他指出，趙佳誠從小就愛棒球，會永遠支持他，很高興他有這樣的成績。

(中時電子報)