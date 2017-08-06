韓國賊偷民進黨9萬抓人規模有如兵推 「百姓心裡不是滋味」
韓國籍小賊潛入民進黨中央黨部偷了9萬元，竟動員上百警力封山逮賊，霹靂小組也不缺席，荷槍實彈搜山。自由作家洛杉基酸說，抓賊規模之大有如兵推，讓老百姓心裡不是滋味！
洛杉基說，台灣的竊賊都知道，偷誰家都沒事，偷到民進黨官員家，那就保證你吃不了兜著走！被偷無論多少，幾小時之內保證一定能拘捕到案。記得幾年前蘇嘉全家老婆的一部車被偷了，幾小時就抓到竊嫌，把車追回來。一般百姓，就是被偷了名車，偷了數十萬現金、黃金首飾，去報案，警察也懶得去抓小偷，反而告訴你，花錢消災，千萬別往心裡去。
洛杉基酸說，這個韓國竊賊有眼無珠，竟然偷到執政黨黨部去了，簡直是太歲頭上動土！才偷區區9萬元，警方竟然動員大批警力封路臨檢、霹靂小組荷槍實彈搜山，規模之大有如兵推，耗費成本起碼百萬以上，實在是不成比例！
洛杉基直指，一般民眾看到警方、內政部如此重視民進黨黨部及官員的安全，破案效率如此之高，恐怕心裡十分不是滋味。我們不禁要問：哪天警方也能拿追捕韓籍竊嫌1/10的規模與效率，幫小老百性抓賊、迅速追回被偷數百倍甚至數千倍的財產？但「有可能嗎？」
(中時電子報)
文章來源：洛杉基臉書
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