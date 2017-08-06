坐林依晨大腿10分鐘 吳尊被導演譙「滾回汶萊」
前「飛輪海」成員、演出戲劇作品無數的男神吳尊，其陽光帥氣的外型堪稱極品，當年就是這個閃亮的外貌，讓他來台旅遊時被製作人發掘，同時一出道就獲得演出偶像劇男主角的機會，但其實當時各方面都很青澀的吳尊，頻出包惹得導演要他「滾回汶萊」，還被罰坐在林依晨大腿上，讓他至今想起來仍覺得超尷尬。
今年37歲的吳尊，不僅結婚生子，也在演藝圈闖出成績，事業版圖擴及國際大片，然回想當年，剛出道的吳尊，其實曾有被罵到打電話回家跟爸爸哭訴的慘況，據《新浪娛樂》報導，2005年被發掘的吳尊，一出道就挑大樑，接演偶像劇《東方茱麗葉》的男主角，這際遇對吳尊來說既幸運，在當年也造成強大的壓力，當時的吳尊完全沒有相關經驗，在片場不斷出包，導演就當著200多位臨演的面，大罵他：「滾回汶萊啊！你會不會走位啊？」，讓他一度落淚，打電話跟爸爸訴苦，同時又擔心辭演會給劇組造成困擾，只能咬牙苦拚，最後他挺過辛苦，還跟導演結為好友。
吳尊還說，第一部戲跟林依晨搭檔演情侶，有一幕要抱著女主角的橋段，他害羞放不開，不但臉紅，還緊張到一直冒汗，導演看不下去，竟然罰他坐在林依晨大腿上10分鐘，還要晨神抱著他，那段回憶讓吳尊至今想起來仍是尷尬到不行，但同時也很慶幸當時遇上的是晨神，透露林依晨其實對他很好，知道他會緊張，常常跟他聊天，還給他很多建議，吳尊直呼：「我覺得第一部戲遇到她，其實是蠻幸運的」。
(中時電子報)
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