出招！質疑拘捕合法性 韓國賊聲請提審

韓國籍男子趙準基涉嫌竊盜民進黨部黨工9萬元財物，今(6)日被刑事局持拘票拘提到案。趙準基晚間抵台北地檢署複訊，經檢察官依法告知得聲請提審，當庭表明要聲請提審。台北地院法官受理後，將開庭審查逮捕拘禁是否合法，最快明日才會有結果。

《提審法》規定，機關逮捕或拘捕人民時，依法應立刻告知將逮捕、拘禁的原因、時間、地點及得依法聲請提審的權利。因此，趙準基今日在偵查庭獲知此權利後，即主張提審見法官。

依法規定，當被拘提逮捕之人聲請後，法院認為有提審必要，必須在收到聲請後24小時內發出「提審票」給逮捕、拘禁民眾的警察或行政機關，該機關收到「提審票」後24小時內，須將被逮捕、拘禁的民眾提解交給法院，由法院審查剝奪人身自由的行為是否合法。

北院受理聲請後，必須在24小時要求地檢署將趙準基解送法院開庭審查，法院裁定釋放或解返原解交機關。

巧的是，《提審法》2014年上路，首例聲請提審成功的也是韓國人。南韓Hydis工人李尚彥2014年赴永豐金控股東會陳情遭逮捕，李尚彥聲請提審後，法院裁定當庭釋放。

(中時)