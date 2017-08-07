喝酒臉紅是肝功能、酒量好？大誤！(圖/達志影像 shutterstock)※飲酒過量有害健康※

如果你是喝一點酒立刻滿臉通紅、起疹子發癢的人，從今天起，就別做「喝酒健康長壽」養生法了。

你是否曾經有過這樣的想法？喝酒會臉紅，表示肝功能好、身體代謝好；反正爸媽都是胖子，我再怎麼努力應該也瘦不下來；過敏是遺傳性疾病，怎麼樣都不會好；家族有人罹癌，我就是高危險群......。

基因密碼打造你我樣貌的藍圖，但飲食、生活形態和環境等會在DNA上略加修飾，影響基因的表現。以往，我們只能透過健康檢查，關注紅色數字檢視身體狀況，實際上，紅字不見得能顯示疾病狀況，相反的，沒紅字也無法永保安康！

基因營養醫學專家劉博仁，在《誰說疾病一定會遺傳？》書中提到，「知己知彼，百戰百勝。」透過基因探索，了解各種體質，甚至是疾病發生的機率，知道基因的變異之後，可以藉由平日生活點滴調整，來降低疾病的發生，改變「被操控」的宿命。

舉最尋常的例子，「喝酒容易臉紅」，已證實是缺乏ALDH2解酒基因，如果還想靠飲酒保健養生、或多喝酒訓練海量，等於是跟自己的健康過不去，甚且提高罹癌機率。

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●你喝酒會臉紅嗎？

記得1988年剛成為實習醫師時，被分配到到外科病房實習，每天從早上6點忙到晚上11點，跟刀、寫病歷、換藥、打點滴、跟查房，加上被學長「電」，真的很忙碌。

某天在主治醫師（學長）的邀請下參加餐會，當時被灌了幾瓶啤酒（那是我第一次喝酒）卻面不改色，而另一位同學就慘了，才1杯啤酒，便頓時臉發紅，學長還消遣這位同學說：「你有欠磨練喔！」問題是，酒量真的可以訓練嗎？我從來沒有被訓練過，為何第一次喝酒卻面不改色？你呢？喝酒會臉紅嗎？

(圖片來源／鄭佳玲繪 康健雜誌提供)

●亞洲紅臉症，可愛乎？

想必大家都看過喝酒臉就紅的情形，尤其很多女孩子喝完酒之後臉微微泛紅，看起來好像是薄施脂粉，有人覺得還滿可愛的！其實這種「喝酒臉會紅」的情形是亞洲黃種人特有體質，約每10人就有4~5位；但是白種人或是黑人可能每10人才1人，所以老外就稱這種喝酒臉發紅的現象是「亞洲紅臉症（Asian glow）」，追根究柢，這是一種解酒基因變異所造成的。

基本上，喝酒後，酒精（也就是乙醇）會經過腸胃消化道吸收，進入血液循環，此時乙醇會在肝臟內進行分解代謝反應。首先，乙醇經過乙醇去氫酶（ADH）的催化，轉變成乙醛；接著乙醛繼續在乙醛去氫酶（ALDH）的作用下轉化為乙酸，然後，乙酸會再進入一種能量代謝檸檬酸循環（TCA cycle），最後產生二氧化碳和水，再排出體外，所以這「ADH－ALDH」氧化反應就是人體之所以能解酒的重要代謝反應。

實際上一般人的ADH並不缺乏，而喝酒臉會紅，問題就發生在ALDH這種酵素上。其實ALDH分為ALDH1以及ALDH2，ALDH1氧化乙醛效率差，必須喝到某種程度才會稍稍啟動它的解酒效果，而大部分酒精需靠ALDH2這酵素來代謝。問題就在這裡，將近一半亞洲民族的ALDH2基因是有變異的，所以聰明的讀者就應該知道，當ALDH2產生變異時，喝酒就會累積不易代謝掉的乙醛，然後乙醛在全身亂竄，造成皮膚微血管擴張、發癢、不適。

【完整內容請見《康健》225期】

※中時電子報提醒您 飲酒過量有害健康；飲酒不開車※

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(中時電子報)