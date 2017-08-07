世大運》倒數13天─武術首度登場 對打套路都精采
武術是中國千年來的傳統國技，武術在世大運的首次登場選在與傳統武術頗有淵源的台灣，也就是今年的台北世大運，將於8/26至8/29總計4天在新竹縣體育館舉行，包含了「散打」與「套路」兩個項目，男女皆有。
「套路」屬於個人演示項目，每人上場演練一套自己編出的招式給裁判評分。中華隊派出男子許凱貴、蔡澤民、陳宥崴、女子陳宜盈共計4人，其中許凱貴曾在仁川亞運摘得南棍銅牌，更於去年武術亞錦賽奪下南棍金牌。
許凱貴曾練空手道，轉練武術超過10年，他的南棍套路觀賞性極高。許凱貴這次除了把「醉拳」融入自己的招式，還參考台灣傳統的三太子與宮廟遊行，趁著世大運的機會把台灣本土文化之美展現給全世界。
「散打」屬於對打項目，融合各家傳武流派的搏擊技巧，允許踢、打、摔等動作，是中國大陸長年重點發展的格鬥賽事，依體重分為52公斤、60公斤、70公斤(男子)、80公斤(男子)，以打中頭部、身軀、腿部為得分。
中華隊派出男子林庠宇、鍾永晟、女子陳暐婷、林怡汝4名選手，其中3人是從拳擊或柔道改練散打，唯有52公斤級林庠宇不是學武出身。林庠宇是因為小時候喜歡在街頭打架，後來才接受正規訓練，沒想到一路打成國手。
林庠宇表示，若非台灣世大運把武術列入比賽項目，他本可能放棄武術轉行。70公斤級鍾永晟是練拳擊出身，轉練散打後實力堅強，去年底在全國散打錦標賽摘下冠軍，這次世大運他希望能在鄉親面前展現最好的自己。
(中時電子報)
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