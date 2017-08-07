調查疑似虐童案 中市社會局評估提起「獨立告訴」

台中市一名3歲8個月大的男童，3日因頭顱破裂住送進加護病房，目前重度昏迷，疑似遭虐。市府社會局經過漏夜調查，今天（7日）凌晨表示，男童先前於有被通報紀錄，5月社工人員訪視1次、6月訪視2次、7月訪視1次，均未查獲具體受虐情事，但仍持續追蹤；由於家屬解釋傷勢的原因，有諸多不合理之處，社會局已交由警方調查真相，並評估提起「獨立告訴」。

市府社會局表示，家防中心接獲通報，一名男童因不明原因腦部受傷，於2日晚間6時左右送醫急救，目前右前顱內出血，腦核腫大，右臉頰有明顯瘀傷，昏迷中。

社會局指出，男童母親陳述，在與男童及男友一同用餐後，男童隨男友返回住處，男童因打翻飲料，男友便拿腳踏墊到廁所清理，男童到廁所小便結束離開，之後就聽到「蹦」的聲音，男友從廁所出來看見男童臉朝上倒在地上、四肢不動、身體沒有反應，便通知母親並送到醫院。

社會局說，由於男童臉部有傷痕，男童母親的男友解釋是撞到牆壁，摩擦到壁紙導致，但根據急診醫師表示，男童顱內出血嚴重，成因恐為外力造成，男童出血狀況蔓延腦部，無法排除有延誤就醫的情形。

由於傷勢有諸多不合理之處，社會局已緊急安置並向法院聲請裁定安置3個月，並已交由警方調查，確認受傷原因，社會局也評估提起「獨立告訴」。

(中時)