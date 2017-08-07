翁家明與俞小凡一對兒女 現在長這樣

翁家明平時喜歡登山。（翁家明提供）

翁家明平時喜歡登山。（翁家明提供）

翁家明吃野菜。（翁家明提供）

翁家明的一對兒女。（翁家明提供）

父子合照。（翁家明提供）

全家出遊。（翁家明提供）

翁家明最近為民視八點檔《幸福來了》沒日沒夜趕拍，仍抽空為8日父親節規劃不同方案，他說當天若不拍戲，計畫和幾個也是父親的朋友到礁溪爬山、吃野菜、泡湯，晚上在游泳池畔舉辦派對，讓年輕人也可以玩得盡興；萬一要拍戲，老婆俞小凡應該會帶小孩到林口民視棚探班，一家人在民視大樓內的超商吃飯，過個簡單幸福的父親節。

他兩年前和太太俞小凡為了兒女的求學移居紐約，巧合和陳美鳳在紐約當了鄰居，夫妻倆延續過去模式，互相協調拍戲時間照顧小孩，目前兒子升高二，女兒國一，最近兒女們放暑假回台，但他每天拍戲，睡覺時間很有限，通常也只能利用短暫時間相聚。時隔三年再回八點檔，「在台灣拍戲能賺什麼大錢，興趣和能跟老朋友見面聚聚才是重點」。

他剛開始回到八點檔，由於太久沒說台語，說得不輪轉，多虧戲裡情人方馨指點，笑說都是方馨的功勞。他形容攝影棚像集中營，吃飯，工作，練體能全在魔鬼集中營，「營區內人口眾多，戲的路線不同，不見得都碰得上一起演，所以很累的時候，只能看自己的線，別人演什麼根本不知道，所以我們每天都在互相說故事給別的演員聽」。

他以前常帶一對兒女上山下海，現在孩子大了，不跟了，讓他這個當爸的還有點失落，偶爾全家出遊，向來不愛出門的俞小凡也會一起外出走走。54歲的翁家明在鏡頭前超凍齡，他分享健康快樂瘦身，不二法門就是運動，「我們當家男主角柯叔元被操到眼冒星星，不成人形，每次碰面就說要跟我到山林密境去吸收日月精華提神」，他笑說在美國因為冬天氣候冷，一懶就容易胖，拍八點檔當運動，才工作1個月已被操瘦3公斤，「想減肥來拍八點檔，幸福就來了」。

(中時)