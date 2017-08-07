加州小鎮售出 打造「大麻天堂」
加州的一個沙漠小鎮尼波頓(Nipton)最近被一家大麻公司買下，打算將其打造為「大麻天堂」。
尼波頓小鎮總面積120公頃，人口只有約16人。CNN報導指出，總部位於亞歷桑納州的大麻科技與種植公司「美國綠」(American Green)上周四以500萬美元價格，相當於1億5千萬新台幣，買下整個小鎮。
「美國綠」公司指出，打算將尼波頓小鎮打造成為全美第一個「能源獨立、大麻友善的接待勝地」。
尼波頓小鎮位於加州靠近內華達州邊境處，距離賭城拉斯維加斯僅1小時車程，距離洛杉磯約3小時車程。鎮上目前有一家旅館、雜貨店以及學校。過去該小鎮的歷史包含金礦、銀礦還有大牧場等。
「美國綠」大麻公司打算在該小鎮專注於大麻風味的瓶裝水生產，同時還將斥資250萬在當地展開18個月的發展計劃，屆時將在小鎮推廣大麻觀光，包括礦泉浴、住宿、大麻outlet等提供給大麻消費者一站式的觀光服務。
目前美國聯邦法律仍將大麻列為非法毒品，不過加州和內華達州去年都通過開放娛樂用大麻合法化。
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(中時電子報)
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