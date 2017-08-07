中印劍拔弩張 中國外交辭令竟藏有殺氣！

中國外交部罕見公布照片指，印軍越過兩國承認的邊界線進入中國境內。(翻攝自中國外交部官網)

印度在中印邊境賴著不走，一再挑戰中國的底線。中國也放出了已很多年不見的帶有殺氣的外交辭令，也就是網路上所說的外交「黑話」。

以下是網傳的中國外交部「黑話榜」以及它們的言外之意：

1、親切友好的交談──字面意思。

2、坦率交談──分歧很大，無法溝通。

3、交換了意見──會談各說各的，沒有達成協議。

4、充分交換了意見──雙方無法達成協議，吵了一通沒摔杯子。

5、增進了雙方的瞭解──雙方分歧很大。

6、會談是有益的──雙方目標暫時相距甚遠，能坐下來談就很好。

7、我們持保留態度──我們拒絕同意。

8、我們尊重──不完全同意。

9、我們讚賞──同意其中一部分。

10、遺憾──很不滿，但無可奈何。

11、不愉快──激烈的衝突，吵得摔杯子了

12、表示極大的憤慨──現在我拿你沒辦法，再想別的招。

13、嚴重關切──可能要干預。

14、不要惹是生非──別挑釁，我們會拔刀子的。

15、不能置之不理──即將干涉。

16、保留做出進一步反應的權利──我們將報復，刀子還是毒藥看著辦。

17、我們將重新考慮這一問題的立場──我們已經改變了原來的（友好）政策。

18、拭目以待──最後警告，別亂動了。

19、請於x月x日前予以答覆——x月x日後我們兩國可能處於非和平狀態

20、由此引起的後果將由x負責──可能的話我國將訴諸武力（這也可能是虛張聲勢的俗語）。

21、這是我們萬萬不能容忍的──戰爭在即的行動。

23、懸崖勒馬──想被XX嗎？

24、是可忍孰不可忍──不打算忍了，要動手了！

25、勿謂言之不預也──準備棺材吧！

據中國之聲報導，該外交「黑話榜」上的語句，都是中國官媒出現過的詞，這幾年第14以後用得很少，第18和23幾乎不用，第24、25就是大殺器了，第25條的言論中國發出過2次，1962年9月22日《人民日報》的社論《是可忍，孰不可忍》，劍指印度。1978年12月25日《人民日報》的社論《我們的忍耐是有限度的》，對象則是越南。

而今年8月3日，中國駐印使館公使劉勁松向印媒提到：「中方必須再次敦促印方立即無條件撤出越界邊防部隊，敦促印方不要低估中國政府和人民捍衛領土主權的決心。」這句言外之意就是，中國不能再對印度做法置之不理了，即外交「黑話榜」第15條。

8月3日，《解放軍報》刊出題為《中國領土主權絕不容侵犯》的文章，文中提到中方「本著最大善意，保持高度克制」，印方卻枉顧事實，「其邊防部隊至今仍非法滯留中國領土，這是絕不能容忍的。」文中的「绝不能容忍的」可以類比外交「黑話榜」第21條。

8月3日，新華社發表題為《給印度三點「忠告」》的文章，直截了當地說：「一是希望印度不要強詞奪理，不要胡攪蠻纏；二是希望印度儘快老老實實退回去；三是希望印度不要執意挑釁中國，與中國為敵沒有好下場。」「不會為任何一個主權國家所容忍」「已經仁至義盡，球在印度那邊，且看新德里如何踢」「中國不惹事更不怕事」「不要執迷不悟，不要誤判形勢，一意孤行只會導致更加嚴重的後果」。

這些言論似乎與外交「黑話榜」的第20條和第21條有相似之處，但這重話的程度遠不止此。

8月4日，《人民日報》發表題為《揭露印軍非法越界真相》的文章，該文指，印方的非法越界行為「不會為任何一個主權國家所容忍」，對應的是「黑話榜」第21條。

「無視中方克制、拒不糾正錯誤」「觀點不斷變化，用新錯取代舊錯，實則無理攪三分」，則與第23條有同等份量。

(中時電子報)