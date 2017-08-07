LPGA》徐薇淩英公開賽「台灣第1」 曾雅妮「近9場大賽最佳」

曾雅妮並列第30，為近9場大賽最佳成績，手感漸回溫。(資料照 陳怡誠攝)

2017英國女子高球公開賽今(7)淩晨落幕，徐薇淩於決賽輪揮出四天來最佳成績68桿(-4)，以281桿(-7)拿下LPGA生涯大賽最佳成績並列第23；本季首場晉級大賽的前球后曾雅妮，連續兩天交出70桿(-2)，獲得近9場大賽最佳成績並列第30。

徐薇淩獲得生涯大賽最佳成績並列第23。(圖：TLPGA提供)

韓國女將金寅璟，終在征戰LPGA第11年圓了大賽冠軍美夢。(圖：擷取自LPGA官網資料照)

以領先6桿進入決賽輪的韓國女將金寅璟，決賽輪雖僅揮出71桿，但一路始終保持第1，最終以贏2桿的總桿270桿(-18)，贏得征戰LPGA11年來首座大賽冠軍與本季第3勝。

英格蘭新秀夏朵芙決賽輪在溼冷天氣中，狂飆平賽史紀錄64桿，以272桿(-16)躍居第2，韓裔美籍好手魏聖美揮出66桿，與德國梅松、英格蘭霍爾，同以275桿(-13)並列第13。

2010與2011年兩屆冠軍曾雅妮，本屆並列第30，是2015年同是這場大獲得並列第13以來最佳成績，且近4戰3場晉級排名在前30，分別是Chornberry Creek菁英賽並列第11、蘇格蘭公開賽並列第23，與英國女子公開賽並列第30，與本季前13戰晉級2場淘汰11場相比，明顯出現反彈跡象，10月可望帶著好手感返台，於裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽與各國高手拚冠。

曾雅妮今前11洞花掉1桿，但第12洞至第15洞連抓4鳥，雖第17洞吞柏忌，仍交出70桿，排名從前3輪並列第40，上升了10名。

徐薇淩本季參加3場大賽，前兩戰在女子PGA錦標賽生涯大賽最佳成績並列第25，美國女子公開賽被淘汰，本屆英國公開賽並列第23，再創生涯大賽最佳戰績。而她女子PGA錦標賽與英國女子公開賽表現，都是「台灣第1」。

徐薇淩決賽輪前12洞出現3鳥3柏忌起伏，但最後6洞獵1鷹抓2鳥，這輪賺到4桿，讓自己排名從出發前的並列第48，一口氣上升了25名。

另1位晉級台灣女將龔怡萍，今交出4天來最佳成績70桿，以285桿(-3)獲得並列第59。

(中時電子報)