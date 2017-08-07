美失事魚鷹機 搜救停止

今年6月29日，美國和澳洲進行聯合軍演時，MV-22B 魚鷹機降落在USS Bonhomme Richard 航空母艦甲板上。(圖:美聯社檔案照)

美國海軍在事發後派出海鷹直升機以及小艇在失事海域展開搜救任務，不過今天所有搜救行動宣告終止。(圖:美聯社)

美軍在澳洲外海失事的魚鷹機搜救行動，今天宣告停止。當局研判3名下落不名的美國海軍陸戰隊員已無生還機會。

這架MV-22魚鷹傾轉旋翼機(Osprey)5號從USS Bonhomme Richard航空母艦起飛後，執行例行任務，回程要準備降落時，在澳洲昆士蘭外海失事，機上當時載有26人，其中23人獲救，有3名美國海軍陸戰隊員失蹤。

事發後在美國海軍以及海軍陸戰隊的指揮下，派出小艇以及直升機投入救援任務，全力在附近海域搜尋3名失蹤者。不過軍方今天宣布搜救停止，並表示預期這3名失蹤海軍陸戰隊員恐怕已無生還機會。搜救行動結束的同時，軍方也宣布展開善後及復原工作。

至於這架魚鷹機的失事原因以及當時的飛行狀況，目前仍在調查當中。

(中時電子報)