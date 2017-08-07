節能不是只靠勤開關！選對1顆燈泡 一年電費現省375元

1顆LED燈泡與1顆白熾燈泡相比，1年電費就差375元。（達志影像／shutterstock提供）

6/1起一連4個月的夏季電價，電價費率比非夏季漲幅最高達27%，想節電省錢可不能只注意冷氣，電燈的耗能也不能輕忽，光是1顆LED燈泡與1顆白熾燈泡相比，1年電費就差375元，選購燈具除注意耗電量及價錢外，認明CNS國家安全商品標章，不僅省電節費也能保障健康。

根據衛福部國健署2010年調查，國人18歲以下高達85%有近視問題，但當大眾把近視焦點放在手機上時，卻不知道劣質的燈泡發散出的藍光及頻閃問題也會對視力造成傷害。

臺北市政府產業發展局與特力屋聯合舉辦門市推廣活動，現場由特力屋燈光諮詢師吳進琦比較白熾燈、省電燈泡及LED燈三者耗電量及電費，並教導消費者如何辨識CNS國家安全商品標章，避免買到劣質燈具，及說明如何藉由流明度、色溫、演色性及發光效率選購適合的燈泡，除了省電也避免視力不必要的消耗。

LED選購方法第一招- 手機相機實測頻閃效果。（台北市政府產發局提供）

針對白熾燈、省電燈泡與LED燈進行用電量及電費，以105年家庭用電平均售價2.58元計算，每天使用8小時，1顆白熾燈年電費450元、省電燈泡203元、而LED燈僅75元，由此數據可知，換購使用LED燈可有效節省能源及家中電費。LED燈較其他種類燈具而已，更適合居家環境使用，不僅有壽命長、耗電低、低熱源及環保無汞等優點，並有不同顏色、亮度的變化，除了照明外，也能打造優良舒適的居家氛圍。

市面上燈泡種類繁多，建議可選購有CNS國家商品安全標章商品(CNS14115、15436、15592、15630)，CNS自103年起強制檢測燈具的性能、安全性及光源系統之光生物安全性，保障用燈安全。避免劣質的燈具引發藍光過量、頻閃及紫外線等問題：

藍光- 劣質的燈泡，內部螢光塗料不足或容易剝落易造成過量藍光外洩，導致黃斑部病變。

頻閃- 如燈泡處理電流的裝置不夠完善，燈光會出現肉眼無法察覺的明滅，眼睛容易感到不適及精神疲勞，更甚者會出現頭痛問題，且誘發近視。

紫外線- 家用日光燈、鹵素燈、螢光燈都有紫外線，燈光引起的曬傷不像日光引起的那麼急性，它是一種慢性的曬傷過程，往往在不知不覺中帶來皮膚損害。

燈光諮詢師吳進琦也說明LED燈4個選購法則，讓消費者能夠選擇適合使用環境的LED燈泡。

流明度- LED燈與傳統燈泡不同，並非以瓦數作為亮度單位，流明度數越高代表越亮。以居家而言，1坪大的空間適合1000lm，若使用空間為5坪，則可使用5顆1000lm燈泡，以此類推。

色溫- LED燈色溫範圍從2700K-6500K，數值越低燈光越偏黃，越高則越偏白，臥室及餐廳適用黃光營造溫馨感，書房與工作場域則適合用白光，光亮清晰。

演色性- 演色性指數為0 – 100。燈光照射物體呈現的顏色與太陽光照射越相同，演色性指數越高，目前 CNS標準要求LED燈泡演色性指數需達75以上，消費者在購買時可注意挑選。

發光效率- 發光效率與節能息息相關，效率愈高愈省電。LED燈泡的發光效率可達到每瓦80流明以上，白熾燈每瓦10-20，節能燈每瓦50-60。

追上全民節能省電的腳步，現在的LED燈也更加聰明，不僅有感應式燈具可識別自然光源強弱自行開關；也可透過手機智慧調控家中燈具，讓您節能更省力。

(中時電子報)