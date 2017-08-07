「和平島大地音樂祭」High翻天！星空饗宴秋天接力

和平島綠意盎然。（北觀處提供）

金曲藝人來助陣、校園音樂社團飆天籟！美景、美聲就在北海岸！交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）2017幸福北海岸系列活動「和平島大地音樂祭」於5日下午5時在基隆和平島公園熱鬧登場。緊接著秋天登場的「大武崙星空饗宴」觀星活動也歡迎民眾共襄盛舉，在北海岸度過浪漫夜晚！

「和平島大地音樂祭」。（北觀處提供）

本活動為推廣北海岸基隆在地觀光，首次於擁有鬼斧神工般海蝕景觀的基隆和平島公園舉辦大型演唱會。

大地音樂祭以流行音樂為主軸，有北海岸各大專院校音樂社團（淡江大學、聖約翰大學、崇右影藝科技大學）三校聯合參與演出，各自展現出十分優秀的音樂表演能力。而演唱會上邀請知名藝人：輕草森樂團、入圍金曲最佳台語男歌手廖士賢、郵差歌手達路司、基隆在地創作歌手江志豐、超偶實力派符瓊音及金曲入圍歌后高蕾雅，一同以夏日悠閒的歌曲點亮基隆和平島公園。

劃基隆采風攝影得獎作品展覽區。（北觀處提供）

當天也規劃基隆采風攝影得獎作品展覽區，精彩大咖的表演者結合基隆采風攝影，營造出夏夜歡樂藝術氛圍，帶來一場精采的夏日音樂饗宴。讓現場近4千位民眾不僅可以欣賞大自然的奇景與大船入港的震撼，更在演唱會上一起嗨翻天，感受到基隆和平島的生命力與活力。另外采風展覽展期至9月底止，8月份展出時間早上9點至下午5點，9月份展出時間為平日周一至周五早上9點至下午5點，展覽地點位於和平島公園內舊軍事營區1樓，免費入場。

本活動為推廣北海岸在地觀光，在活動官網中可連結到各家旅行社的一日遊、二日遊行程，並提供貼心的限量旅費補助，即日起至10月31日止，凡一日遊前100名報名者補助300元；二日遊前100名報名者補助700元，希望國內外旅客們都能用最超值的旅費，享受北海岸最美的風景。

接續而來還有於基隆大武崙停車場舉辦的「大武崙星空饗宴」觀星活動，共計四場次：9月30日、10月7日、10月14日、10月21日！每場次開放100人免費報名參與，10月21日那天，更是非常巧的遇上了獵戶座流星雨，為邀請更多民眾共襄盛舉，該場次限量開放200人免費報名。

和平島清涼一夏。（北觀處提供）

這次的觀星活動，更是榮邀武崙國中的天文社共同參與，藉由專業天文老師解說、天文有獎徵答及豐富的天文觀測活動，讓我們，更靠近星空，感受星空的美，讓星辰閃爍的動人畫面，停留在我們的回憶之中。大家想多認識星空嗎？讓我們一起來大武崙觀星，擁抱那些幸福的時刻！

歡迎國內外旅客們能繼續共襄盛舉，希望民眾透過系列活動體驗北海岸的浪漫幸福，嚮往美麗海岸不必遠走國外，北海岸即擁有罕見瑰麗的海岸風情，北觀處邀請各位一同暢遊北海岸，讓幸福從北海岸開始!

(中時電子報)