效忠川普 彭斯駁肖想2020

彭斯(圖右)今天藉由推特發出聲明，向川普(圖左)效忠，駁斥有在「肖想」2020年總統大位。(圖:美聯社檔案照)

美國副總統彭斯。(圖:美聯社檔案照)

彭斯今天在推特上發表的聲明。(照片取自彭斯官方推特截圖)

美國副總統彭斯今天在推特上發表聲明向美國總統川普效忠，強調他從未想過角逐2020年總統大位。彭斯如此大動作是為了反駁紐約時報今天刊出的一篇報導指出，如果川普不尋求連任，彭斯就打算要迎戰2020。

儘管美國總統川普從未說過不會競選連任，隨著涉俄案的不確定因素逐漸升高，川普的總統地位也受到質疑。紐約時報報導指出，一些共和黨人正放眼2020年總統大選，並已悄悄展開「影子競選」。

彭斯的名字也出現在該篇報導中，報導指，如果川普不競選連任，彭斯就準備要競逐2020總統寶座。報導一出，彭斯隨即在推特上發表一篇措辭強硬的聲明。

彭斯在聲明中表示，「今天在紐約時報上的文章是很不光彩的，也冒犯到我、我的家人和我們整個團隊。該則報導的指控很明確是錯誤的，代表了媒體最新一波的企圖要分化這個政府。」

彭斯並且抨擊媒體稱，「不管假新聞會怎麼來到我們面前，我們整個團隊會繼續努力來推進總統的政見，並且看到他在2020年連任。任何其他的說法都是可笑而且荒謬的。」

紐約時報也針對彭斯的回應發了另一篇報導，紐約時報發言人Danielle Rhoades Ha在報導中回應指出，「我們對我們報導的正確性有信心，事情終會自己證明的。」

引發彭斯反駁的報導列出了幾位共和黨人正積極放眼2020年大選做準備，原因跟川普低支持率以及正面臨多項涉俄調查有關。報導披露，彭斯已經向共和黨的金主們暗示，如果川普不尋求連任，他就會投入選戰。

一名白宮高層官員今天指出，彭斯沒有理由要準備自己的白宮選戰，因為川普總統是計畫要競選連任的。曾經是川普競選經理的康威(Kellyanne Conway)在接受ABC新聞網節目「This Week」訪問時說，「對所謂影子選戰毫無擔憂，因為這是虛構的。」她強調，彭斯準備好2020是真的，因為是要「為連任副總統做好準備」。

康威強調，「副總統非常忠實，非常忠於職守，但同時也是個很有效能又活躍的副總統，跟這個總統合作。」

(中時電子報)