父親節來石碇烏塗區！親山、觀水、觀魚好樂活

烏塗溪旁親山步道，沿途可戲水、觀魚，是適合消暑的好去處。（新北市農業局提供）

父親節佳期哪裡去?由農業局輔導的石碇區烏塗社區，好山好水自然生態未受嚴重破壞，烏塗溪旁親山步道，沿途可戲水、觀魚，是適合消暑的好去處，歡迎大家在父親節佳期一同前往走訪農村，來場親山、親水、生態之旅。

烏塗溪旁親山步道，沿途可戲水、觀魚，是適合消暑的好去處。（新北市農業局提供）

烏塗溪是社區命脈，由南向北貫穿社區中央，兩岸的河谷平原為早期居民墾殖營生的主要根據地，而小支流多屬谷中小溝。社區理事長王思婷表示：「親山步道平坦舒適，由石碇國小沿親山步道前往烏塗社區，沿途有石頭屋、大板根、養鹿人家及福田居等景點，溪畔可以親水、戲水及觀魚，歡迎大、小朋友一同前來!」另社區有傳承古法手工製作之許家麵線，歡迎遊客來福田居品嚐風味料理; 新北市政府農業局所輔導的在地植物染布文化課程，也於8月份開始。由石碇老街至烏塗窟僅 2 公里，便可抵達石碇烏塗社區，社區為一景觀與人文豐富的山城，是適合休閒遊玩的好去處。

農業局表示，結合農村人文與生態教育，深化遊憩體驗的完整度及感受，讓烏塗社區「打造台北桃花源」的發展願景能成功帶領整個社區發展，並創造農村再生新樣貌。

(中時電子報)