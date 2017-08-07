減肥好簡單！4最佳喝水時間點！喝出易瘦體質
沒事多喝水，多喝水沒事！人體內70％都是由水構成，水對我們來說格外重要。然殊不知飲水習慣、方式不正確卻反會壞了身體健康，「別看喝水是件小事，喝不對也會帶來大麻煩。」喝的時間、喝多少量都影響健康！以下為健康網站整理出的一天內4個最佳喝水時間點，如能有效持續，能助你輕鬆喝出易瘦體質。
1、 起床後喝
起床刷牙後，喝一杯溫開水！專家指出，這個時間點喝水，不但能夠喚醒身體機能讓你更清醒！在空腹狀態下喝水，還有助排出前一晚累積下毒素，讓身體更健康！
2、吃飯前喝
吃午餐及晚餐前，不妨先飲用一杯水！專家指出，利用白開水先填滿肚子內一部分空間，接下來在吃飯時，就不易攝取過多食物與熱量。因水會帶來飽足感，讓身體下意識拒絕進食更多食物。
3、泡澡後喝
卸下一天疲憊，將身體泡在熱水中好舒服！專家指出，泡澡時能促進身體內血液循環，將毛細孔打開，進而達到大量排汗效果，此時身體也會師大量水分。建議泡澡喝杯500cc水分，為身體、肌膚補水分，進而保持水平衡。
4、睡覺前喝
有些人怕半夜起床因此睡前不敢喝太多，然事實上睡前喝適量的水是有益健康的！因在睡覺時，身體會因為呼吸或是流汗排出水分，睡前適量喝水能夠促進血液循環。此外，專家指出，睡前喝水除替肌膚保濕外，也能夠預防血管阻塞，然如是體質易水腫或經常半夜想尿尿者，飲用少量水即可。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。