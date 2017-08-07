減肥好簡單！4最佳喝水時間點！喝出易瘦體質

一天內4個最佳喝水時間點，如能有效持續，能助你輕鬆喝出易瘦體質。（達志影像／shutterstock提供）

沒事多喝水，多喝水沒事！人體內70％都是由水構成，水對我們來說格外重要。然殊不知飲水習慣、方式不正確卻反會壞了身體健康，「別看喝水是件小事，喝不對也會帶來大麻煩。」喝的時間、喝多少量都影響健康！以下為健康網站整理出的一天內4個最佳喝水時間點，如能有效持續，能助你輕鬆喝出易瘦體質。

1、 起床後喝

起床刷牙後，喝一杯溫開水！專家指出，這個時間點喝水，不但能夠喚醒身體機能讓你更清醒！在空腹狀態下喝水，還有助排出前一晚累積下毒素，讓身體更健康！

2、吃飯前喝

吃午餐及晚餐前，不妨先飲用一杯水！專家指出，利用白開水先填滿肚子內一部分空間，接下來在吃飯時，就不易攝取過多食物與熱量。因水會帶來飽足感，讓身體下意識拒絕進食更多食物。

3、泡澡後喝

卸下一天疲憊，將身體泡在熱水中好舒服！專家指出，泡澡時能促進身體內血液循環，將毛細孔打開，進而達到大量排汗效果，此時身體也會師大量水分。建議泡澡喝杯500cc水分，為身體、肌膚補水分，進而保持水平衡。

4、睡覺前喝

有些人怕半夜起床因此睡前不敢喝太多，然事實上睡前喝適量的水是有益健康的！因在睡覺時，身體會因為呼吸或是流汗排出水分，睡前適量喝水能夠促進血液循環。此外，專家指出，睡前喝水除替肌膚保濕外，也能夠預防血管阻塞，然如是體質易水腫或經常半夜想尿尿者，飲用少量水即可。

(中時電子報)