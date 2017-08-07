把握20／4／10原則 你也能輕鬆買新車

圖為「2017台北新車大展」。(陳慶琪／資料照片)

雖然今年車市旺季銷量年減近1成，國產車買氣鈍化，但進口車銷售則是逆勢成長，因此還是有不少人如願買了新車，但其實買新車要做的功課也很多，才能在有限的預算之下選擇到適合自己的車，而外媒也指出可以依循「20/4/10」原則來聰明購入新車。

根據《9NEWS》報導，所謂「20/4/10」原則，是將購車所需要考量到的支出，分為以下三要點探討：

1.減少「20%」買新車預算

新車從落地掛牌的那一刻開始，就已經在計算折舊率了，因此《9NEWS》也建議，若購入的新車價能比原車價少20%，那麼就能盡量平衡折舊率所帶來的隱形支出。

2.車貸不要超過「4」年

現在有許多車商推出琳瑯滿目的購車方案，有些甚至零頭款直接開回家，就是在強調入手容易，之後再透過階梯式的貸款拉長貸款期數，換算下來的總額加上利息，可能都要超出原先的購車預算，因此如果真要貸款，《9NEWS》也建議以4年為限，才不會被貸款期數與利息綁死。

3.每月的「養車費」低於收入的「10%」

這裡所謂的每月「養車費」，包含了貸款、保險、保養費以及油錢等加總，盡量不要超過你收入的10%，才不會花了大錢養車變車奴，卻犧牲了自己的生活品質。

(中時電子報)