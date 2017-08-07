今各地再飆高溫 北部上看37度 遊日留意諾盧動態
今台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴朗炎熱的天氣，預計北部高溫上看37度，其他地區也有33-35度，感受上來講相當炎熱，台北市體感溫度上飆42度，台中、高雄體感溫度也分別來到38及36度，建議中午沒事別出門，若要外出也要做好防曬措施。
在降雨方面，受西南風持續影響，清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨，且台灣持續位於相對高壓的區域，因此午後對流發展有限，僅午後各地山區有局部短暫雷陣雨。不過今、明兩天北部、東半部沿海地區及恆春半島易有長浪發生；明日東南部地區有焚風發生的機率，請注意。
另外已經「存活」多日的諾盧颱風，預計這一兩天將侵襲日本九州，因此若近期要前往日本的旅客，出發前要多留意航班資訊以及當地風雨狀況。而另一個颱風奈格，由於距離台灣遙遠，且即將轉為溫帶氣旋，所以對台灣沒有影響。
至於在今天空氣品質部分，全台各地及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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