今各地再飆高溫 北部上看37度 遊日留意諾盧動態

今各地高溫依舊，北部上看37度。(取自中央氣象局)

今台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴朗炎熱的天氣，預計北部高溫上看37度，其他地區也有33-35度，感受上來講相當炎熱，台北市體感溫度上飆42度，台中、高雄體感溫度也分別來到38及36度，建議中午沒事別出門，若要外出也要做好防曬措施。

在降雨方面，受西南風持續影響，清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨，且台灣持續位於相對高壓的區域，因此午後對流發展有限，僅午後各地山區有局部短暫雷陣雨。不過今、明兩天北部、東半部沿海地區及恆春半島易有長浪發生；明日東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

外已經「存活」多日的諾盧颱風，預計這一兩天將侵襲日本九州，因此若近期要前往日本的旅客，出發前要多留意航班資訊以及當地風雨狀況。（圖取自氣象局）

另外已經「存活」多日的諾盧颱風，預計這一兩天將侵襲日本九州，因此若近期要前往日本的旅客，出發前要多留意航班資訊以及當地風雨狀況。而另一個颱風奈格，由於距離台灣遙遠，且即將轉為溫帶氣旋，所以對台灣沒有影響。

至於在今天空氣品質部分，全台各地及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)