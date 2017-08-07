傳藝金曲獎入圍禮讚！傳統藝術工作者歡聚一堂

傳藝金曲獎全體入圍者合影。（文化部提供）

為了向第28屆傳藝金曲獎所有的入圍者致敬，國立傳統藝術中心特別舉辦入圍禮讚茶會，今5日下午在臺灣戲曲中心溫馨登場。文化部政務次長楊子葆親自出席，除了與所有入圍者分享喜悅以外，也特別藉著這個機會與上百位傳統藝術工作者近距離交流。

傳藝金曲獎交由文化部所屬國立傳統傳藝術中心專責辦理至今已邁入第四年，傳藝金曲獎之設立主要是為了鼓勵傳統藝術的從業人員，並藉此獎項讓所有人看到傳統藝術從業人員辛苦努力的成果，也讓傳藝中心能協助所有的藝術工作者，一起在藝術創作與傳承這條路上相互扶持、成長。

因此，傳藝中心特別藉由入圍禮讚之辦理，並由文化部政務次長楊子葆親自頒發入圍獎座，恭賀所有入圍者，獻上對各位藝術家「入圍即得獎」的敬意。同時也讓次長與藝術家們直接進行交流，為傳統藝術從業人員創造相聚交流的溫馨時刻，並與所有入圍者分享喜悅，也藉此難得的機會對所有傳統藝術從業人員表達肯定與祝賀，顯見政府對於傳統藝術文化產業與國家文化發展基石的重視，期盼所有的藝術工作者能在這樣溫暖的交流中獲得更多堅定正向的創作能量，持續在藝術領域上不斷前進。

楊子葆表示，文化部與傳藝中心從辦理「傳藝金曲獎」開始，就不斷的思考臺灣藝術音樂的廣度和深度，希望可以連結臺灣各個族群文化，結合東方和西方的音樂語彙，賦予傳藝金曲獎更進步的當代意義。同時，我們要把傳藝金曲獎當做一個世代對話的平台，讓傳承和創新同時成為兩股推動臺灣藝術音樂發展的力量。在傳統裡面創新，在當代裡面追尋古典－相信從這次傳藝金曲獎的規劃，各界可以看到文化部努力的方向。另外，我們也會持續推動藝術人才培養、鼓勵創作等等的政策。

包括「重要傳統藝術保存者(團體)接班人傳習演出及工藝示範與推廣計畫」及「臺灣傳統劇團開枝散葉計畫」，為我們的藝術、音樂與戲曲建構出更好的發展環境。

本屆傳藝金曲獎以「傳承與對話」為主題，具體呼應本獎項設立、維護傳統經典的最高宗旨。因此，今年的入圍禮讚由臺灣豫劇團與金鷹閣電視木偶劇團帶來結合「人偶聯演」的跨界演出，以及曾入圍第27屆傳藝金曲獎最佳跨界音樂專輯獎之古箏演奏家郭岷勤擔任表演嘉賓，以中國箏樂特有的音色與技法，呈現富有禪思的音樂畫面；此外，並加入弦樂四重奏，以箏弦之間承接傳統與跨界的對話。也特別邀請國寶藝師廖瓊枝老師為新生代小演員臉譜完妝，由楊子葆為小演員穿戴頭飾，畫下的每一筆妝、穿戴的每一件頭飾，都象徵著傳承與祝福，期許傳統藝術在新世代中生生不息。

據傳藝中心統計，本屆報名的118個單位，其中出版類77家、戲曲表演類41家；總報名件數1,098件，其中出版類1,004件、戲曲表演類94件。經評審團近3個月的審聽，共有63件作品入圍。相較於去年報名情形，出版類作品參賽件數增加幅度超過35％，可見得出版類作品在低迷的出版市場上已有穩定成長的趨勢。

而戲曲表演類參賽作品件數則小幅度降低，不過就整體參賽作品的品質來看，仍具有一定的水準、競爭十分激烈。最後獎落誰家，將於8月26日(星期六)晚上7時在國立臺灣藝術大學臺藝表演廳正式宣佈，也歡迎想親自蒞臨現場與所有入圍者一同分享榮耀時刻的朋友們上網登記索票。頒獎典禮的精采過程也將在8月27日晚間6點於華視教育文化台獨家播出，請觀眾朋友千萬不要錯過這傳統藝術界一年一度、最重要的文化盛事。

頒獎典禮

8/26(六) 19:00

國立臺灣藝術大學 臺藝表演廳

(中時電子報)