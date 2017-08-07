印度恐陷苦戰　英議員警告：解放軍是世界最強軍隊之一

中國人民解放軍進行實戰演習。(圖/中新社)

中國印度雙方對峙情況越來越嚴重，印裔英國上議院議員德賽(Meghnad Desai)日前警告印度，中國解放軍是一支武力強大的軍隊，他們很可能是世界上最強軍隊之一。兩國如果真的開戰，印度最好先做長久、艱苦抗戰的心理準備。

根據印度和大陸媒體相關報導指出，印裔英國上議院議員德賽(Meghnad Desai)警告印度政府，不要小看中國解放軍的實力，如果爆發中印戰爭的話，印度可能會打一場時間拖很長、非常艱苦的消耗戰，最好提前準備！因為德賽認為，從過去經驗來看，中國人民解放軍是一支武力很強的軍隊，他們可能是世界上最強軍隊之一，德賽警告，他們尤其擅長山上實地作戰，因為解放軍有相當多的經驗和訓練。

德賽日前預測中國和印度的軍事僵局很可能在1個月內就會演變成戰爭，同時說美國將會和印度站在同一戰線，對抗中國，否則印度根本無力抵抗。但是截至目前為止，美國和俄羅斯都沒有對中印對峙的緊張情勢表達任何明確的立場，只有美國國院務稍早發出聲明說，美國對此表示關切，但沒有表示將會幫助印度。

(中時電子報)